Como Montar uma Loja Virtual na Internet– Passo a Passo

Você com certeza já ouviu falar da Netshoes, uma rede de vendas de artigos esportivos pela Internet.

A loja vem crescendo cada dia mais e chamando a atenção dos empreendedores pelo seu sucesso acelerado.

Claro que tudo isso não surgiu à toa.

Os serviços, estratégias de marketing e, principalmente, os investimentos em áreas importantes fizeram com que seu sucesso aumentasse junto com as vendas do e-commerce.

Hoje, o grupo é um ótimo exemplo a ser seguido no ramo de vendas online.

Vendas por aplicativos

Depois do lançamento do aplicativo da loja as vendas da Netshoes aumentaram muito.

No primeiro trimestre de 2016, o grupo anunciou que o número de pedidos feitos por smartphones ou tablets aumentaram em 267%.

O investimento em um aplicativo fácil e seguro foi feito na hora certa, quando os consumidores já estavam acostumados com o uso de aplicativos e passaram a confiar mais nesse tipo de compra.

Além da qualidade do aplicativo, outros pontos positivos são o fato dele ser gratuito e não gastar o plano de dados dos consumidores, podendo ser acessado a qualquer momento e em qualquer lugar.

Parcerias

Fazer parcerias com grandes marcas de artigos esportivos também foi uma estratégia que aumentou as vendas da empresa.

O grupo Netshoes passou a gerenciar lojas de artigos esportivos de diversas marcas, como National Basketball Association (NBA), National Football League (NFL), UFC, Havaianas, Puma, Timberland, Topper e Mizuno.

A Netshoes também tem parcerias com o Globo Esporte e o UFC.

Expansão de produtos

A Netshoes abrangia apenas a área esportiva desde a criação da loja física em São Paulo.

Quando surgiu na Internet, esse foi seu segmento durante muitos anos e a loja passou a ser conhecida por conta disso.

Mas, em 2014, o grupo resolveu ampliar a gama de produtos e lançou a loja online Zattini, que vende produtos para homens e mulheres.

Na loja são vendidas roupas, sapatos, perfumes, acessórios, entre outros produtos vendidos exclusivamente online.

As vendas da Zattini também podem ser feitas pelo aplicativo, que é um sucesso desde seu lançamento.

O último investimento do grupo Netshoes foi na compra da Shoestock, no começo de 2016.

A marca brasileira de calçados foi comprada pelo grupo após fechar diversas lojas.

A Shoestock fará parte da Zattini, que produzirá e comercializará os produtos também exclusivamente pela Internet.

Cupons

Outra estratégia de rápida expansão da Netshoes, é utilizar cupons de desconto para atrair novos consumidores a testarem a loja, oferecendo descontos fornecidos na hora.

Através deste tipo de incentivo, a loja consegue atrair tanto consumidores novos, quanto a reativação de consumidores antigos. Um site que divulga os cupons da Netshoes é o CupomValido.

Pesquisa de satisfação

O grupo Netshoes tem um ótimo atendimento ao cliente e, por isso, consegue conquistar cada vez mais consumidores fiéis.

Uma das suas ações é a realização da pesquisa de satisfação feitas com o cliente após cerca de três semanas que ele recebeu o produto.

Assim, a loja online consegue manter a qualidade de seus itens e sua popularidade na Internet, já que os consumidores pesquisam opiniões sobre a loja antes de realizarem as compras.

Marketing digital

Claro que sem um marketing digital bem feito o sucesso da Netshoes não teria acontecido tão rápido.

Entre as estratégias utilizadas está o “email marketing”, em que o cliente recebe as promoções em sua caixa de entrada.

A diferença que chama a atenção é que cada email é “personalizado” especificamente para aquela pessoa, baseada em suas últimas buscas no site, para qual time ela torce, quais marcas ela mais compra, entre outros dados.